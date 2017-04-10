Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Барнаул готовится к реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" – к изучению проблемных участков подключены специалисты городской администрации, Алтайавтодора и Общероссийского народного фронта.
В минувшую пятницу, 7 апреля, замеры ям проводились на улице Балтийской, жители которой надеются на то, что их улицу отремонтируют уже в 2017 году. Для определения того, сколь серьезные работы придется провести, задействована специальная мобильная лаборатория.
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Напомним, первый этап программы "Безопасные и качественные дороги" рассчитан на 2017-2018 годы. На этот период запланированы некапиталоемкие работы, то есть ремонт уже существующих объектов улично-дорожной сети.
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Также отметим, что городские власти ранее призвали жителей краевой столицы выдвигать свои предложения относительно того, какие дороги в городе требуют первостепенного внимания.
Комментарии
ы
Для определения того, сколь серьезные работы придется провести, задействована специальная мобильная лаборатория.
чо намеряли то?
Что то не там меряют, на Георгиева бы заехали что ли....
Самые большие ямы в Индустриальном районе г.Барнаула. угол п.Новосиликатного и Лесного тракта. Там в ямы деревья вставили, чтобы никто не залетел. А дорога, по которой ходят маршрутные автобусы до с.Власиха - это дорога после минометного обстрела. И это тоже город Барнаул.
Кстати, дорогу, которую сделали в прошлом году в с.Власиха - надо проверить и обязать подрядчика по гарантии - привести в соответствие. Поперечные порывы, сколы по краям. Вымывание верхнего слоя (большими участками). Такая дорога и 2-ух лет не простоит при активном трафике. А Администрацию Власихи надо "накорячить", что не следят за новыми тротуарами и дорогой. Подмести от печка, грязи и убрать щебень с дороги и тротуара - это не так-то и сложно. А без этого все придет в негодность еще быстрее.
лучше бы кирпичей отложили