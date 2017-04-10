Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Барнаул готовится к реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" – к изучению проблемных участков подключены специалисты городской администрации, Алтайавтодора и Общероссийского народного фронта.

В минувшую пятницу, 7 апреля, замеры ям проводились на улице Балтийской, жители которой надеются на то, что их улицу отремонтируют уже в 2017 году. Для определения того, сколь серьезные работы придется провести, задействована специальная мобильная лаборатория.

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Напомним, первый этап программы "Безопасные и качественные дороги" рассчитан на 2017-2018 годы. На этот период запланированы некапиталоемкие работы, то есть ремонт уже существующих объектов улично-дорожной сети.

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Также отметим, что городские власти ранее призвали жителей краевой столицы выдвигать свои предложения относительно того, какие дороги в городе требуют первостепенного внимания.