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Специалисты, работающие в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, смогли первыми в Сибири сделать лечебно-диагностическую артроскопию локтевого сустава. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Как сообщается, операцию сделали двум детям, находящимся на лечении в детском отделении с посттравматической контрактурой локтевого сустава.

Врачи говорят, что благодаря операции им удалось устранить причину тугоподвижности сустава, также специалисты смогли увеличить объем движений в локтевом суставе.

Артроскопия локтевого сустава — современная малоинвазивная операция на суставе. Во время операции врачи разрезают мягкие ткани, затем через маленькие проколы на коже в полость сустава вводят специальный прибор с камерой (артроскоп), при помощи которого хирург может исследовать сустав изнутри. Такие операции делают, когда наблюдают устойчивый болевой синдром или патологические изменения в суставе.