Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры продолжают добровольные поиски пропавшего 11-летнего мальчика Димы Попова в Барнауле.
В воскресенье, 9 апреля, волонтеры вновь начали поиски. Часть людей собиралась у гостиницы "Центральная", остальная у ТРЦ "Бум".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , мальчик исчез в Барнауле 2 апреля. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
Приметы пропавшего ребенка: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Дима был одет в сине-белую шапку, бело-желто-голубую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, звонить по телефону 02 (для мобильных 102) или на телефон горячей линии ПСО "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52.
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