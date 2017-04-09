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Специальное оборудование, в том числе насосные станции, пожарные рукава общей протяженностью более пяти километров доставили в Рубцовск в зону подтопления, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

В ближайшее время будет продолжена откачка воды за границу города. Отметим, что накануне, в субботу, 8 апреля, было обследовано 679 домовладений. Подтопленными оказались 17 домовладений. В общей сложности в зоне подтопления находятся 48 частных домов и 137 приусадебных участков.

Сегодня в планах у спасателей начать восстановление арыка, который проходит рядом с садоводческим товариществом №2 и золоотвалами Алтайского тракторного завода. После этого можно будет ждать понижения уровня грунтовых вод в целом по всему западному поселку. Подомовые обследования будут продолжены.

Как ранее сообщало ИА "Амител, в Рубцовске создали четыре пункта временного размещения, в которых могут проживать 175 человек. Поданным на 8 апреля, социально значимые и потенциально опасные объекты, дороги, трансформаторные подстанции, водозаборы, очистные сооружения в зону подтопления не попадают.

Напомним, в этом году сложнейший паводок ожидается в девяти сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай. По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.