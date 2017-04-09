Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль BMW X5 вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стену в Барнауле утром в воскресенье, 9 апреля, сообщает "Катунь 24".

Как сообщается, авария случилась около здания аптеки на проспекте Ленина, 44. За рулем находился 81-летний пенсионер. Издание пишет, что водитель перепутал педаль газа и тормоза.

После того, как машина вылетела на тротуар, она проехала еще несколько метров, задела пешеходов и врезалась в стену здания.

Травмы получили женщина и ее внучка. Они находятся в больнице.