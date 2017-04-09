Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль BMW X5 вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в стену в Барнауле утром в воскресенье, 9 апреля, сообщает "Катунь 24".
Как сообщается, авария случилась около здания аптеки на проспекте Ленина, 44. За рулем находился 81-летний пенсионер. Издание пишет, что водитель перепутал педаль газа и тормоза.
После того, как машина вылетела на тротуар, она проехала еще несколько метров, задела пешеходов и врезалась в стену здания.
Травмы получили женщина и ее внучка. Они находятся в больнице.
Комментарии
автомат таит опасность - можно нажать одновременно газ и тормоз правой ногой в неудобной обуви. на механике при этом если выжато сцепление, то не страшно
причём здесь неудобная обувь?Водиле 81 год!!Почему нет ограничений по возрасту,человеку уже давно все фиолетово.
Вот это дед дожил же
14:20, а мне 20-летний водитель машину на парковке повредил, перепутав педали, на 120 тыр. а этот водитель до 81 года ездил же как-то
Что-то я не припомню ни одного случая чтобы дед на москвиче или жигулях такое устроил. пешеходов на тротуарах давят исключительно бмв, ауди, лексусы...
Мутно тут всё как-то. Скорее всего деда виновником сделали.
правый руль зло!
14:38 у Х5 правый руль?
на трофейной бэхе гонял
9.04.2017 14:38 - гость - правый руль зло!
BMW вообще-то европейка
вброс про правый руль - только начало следующее его сообщение будет про ямы на дорогах потом про транспортный налог...
Задолбали уже эти поборы транспортного налога, и ямины на дорогах-за что такие деньжыщи отваливаем?
"за что такие деньжыщи отваливаем?"----------- За то что у народа нет желание наводить порядок в своей стране. За Путина & co.