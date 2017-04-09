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13-летняя школьница и ее 60-летняя бабушка пострадали в ДТП с участием автомобиля BMW X5, которое произошло утром в воскресенье, 9 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , авария случилась на проспекте Ленина, в районе дома № 44. За рулем элитной иномарки находился 81-летний пенсионер. Он сбил пешеходов, затем автомобиль врезался в здание. По непроверенной информации, водитель иномарки перепутал педали.

В ГУ МВД по региону сообщили, что пострадавший подросток госпитализирован в городскую больницу № 12, а женщина доставлена в городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.