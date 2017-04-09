Фото: vk.com/barneos22
13-летняя школьница и ее 60-летняя бабушка пострадали в ДТП с участием автомобиля BMW X5, которое произошло утром в воскресенье, 9 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , авария случилась на проспекте Ленина, в районе дома № 44. За рулем элитной иномарки находился 81-летний пенсионер. Он сбил пешеходов, затем автомобиль врезался в здание. По непроверенной информации, водитель иномарки перепутал педали.
В ГУ МВД по региону сообщили, что пострадавший подросток госпитализирован в городскую больницу № 12, а женщина доставлена в городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Комментарии
Водительское удостоверение отберут или нет?
старше 70 лет - доверять только управление велосипедом. Ибо, ни реакции, ни соображения уже нет. Или проводить профосмотр ежеквартально.
9.04.2017 16:38 - гость -
старше 70 лет - доверять только управление велосипедом. Ибо, ни реакции, ни соображения уже нет. Или проводить профосмотр ежеквартально.
Калибр Казимирович не сможет долго на велосипеде гонять. Почто вы его не любите?
Скорее всего машина была оформлена на пенсионера, чтобы налоги не платить, а за рулём был или сын или внук
На кол и пенсионера, и сына и внука для профилактики нарушений ПДД.
Стоит дед козлодоев улыбается, все по барабану, еще известного адвоката сразу же подогнали, видно денег лом, а на людей, которых сшибли, покалечили им жизнь (по любому), наплевать. Вот так, вот вам и митинги против коррупции. Покалечил людей и улыбается во всю рожу.
Если пенсионера не вывели из машины под руки, то сказка это конечно. У нас же пенсы сплошь и рядом разъезжают х-пятых, судя по задним фонарям, достаточно свежем. "Вертолеты" после вчерашнего, и все дела.
Даже если предположить, что он педали перепутал, то и ехал бы по дороге дальше. Зачем на тротуар съезжать?
- гость - 9 апреля 2017 г. 17:39
Судя по фотографии, неудачная попытка припарковаться. При переносе правой ноги газ-тормоз нога могла зацепиться за педаль тормоза (зависит от обуви) т.к. педаль газа ниже педали тормоза.