Фото: pixabay.com

Ясная, теплая погода продолжит стоять на территории Алтайского края и в начале рабочей недели. Так, по прогнозам синоптиков ЦГМС по региону, в ночь на понедельник, 10 апреля, осадков не ожидают, в утренние часы местами возможен туман. Столбики термометров задержатся на отметке -4...+1 градус. В Барнауле ночью похолодает до 0..-2 градусов.

Днем будет ясная, солнечная погода. Температура воздуха днем прогреется до +8...+13 градусов, в предгорных районах потеплеет до +14..+19. В Барнауле днем 10 апреля воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Ветер в этот день будет дуть южный 3-8 метров в секунду с усилением днём до 13.