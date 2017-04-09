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Правоохранительные органы Испании задержали 36-летнего гражданина России Петра Левашова по запросу США. Россиянина подозревают в причастности к хакерским атакам, сообщает портал russian.rt.com.

Как рассказала жена задержанного, полиция ворвались к ним в апартаменты ночью. Всех, кто находился в помещении полицейские положили на пол. В помещении также находился маленький ребенок, все произошло у него на глазах. На вопросы правоохранители не отвечали. Супругу программиста, ребенка и ее подругу закрыли в другой комнате.

По ее словам, в Барселоне уже прошло заседание суда по видеосвязи с судом Мадрида. Левашова арестовали и поместили в барселонскую тюрьму.

Ранее в Испании арестовали другого программиста из России — Станислава Лисова.