Фото: cdn.cgmagonline.com

Образ знаменитой принцессы Леи, который некогда исполнила актриса Керри Фишер, появится в саге "Звездные войны" еще раз в девятой части. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Отметим, что сама актриса умерла в конце прошлого года после сердечного приступа. Семья умершей актрисы не возражает против того, чтобы предоставить студии Disney права на использование материалов со съемок с участием актрисы.

На экраны девятая часть сериала выйдет только в 2019 году. Пока непонятно, сколько времени в фильме будет отведено персонажу Керри. Но стало известно, что образ принцессы удастся получить, не прибегая к компьютерной графике.

Ранее сообщалось, что студия Disney планирует выпускать продолжения саги "Звездные войны" до 2032 года.