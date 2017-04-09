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МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву

, ИА "Амител"
Свое решение он обосновал "фундаментальным изменением ситуации в связи с событиями в Сирии"

Борис Джонсон

Фото: rusdialog.ru

Министр Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, который должен был начаться в понедельник, 10 апреля, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Как пишут в ведомстве, британский чиновник объяснил отмену визита "фундаментальным изменением ситуации в связи с событиями в Сирии".

"Судя по заявлениям Бориса Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима Б.Асада",- прокомментировали в российском МИД.

В ведомстве полагают, что отмена визита является "фундаментальным непониманием либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе".

Резюмируя в МИД РФ подчеркнули, что России диалог с Лондоном нужен не больше, чем самому Лондону. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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