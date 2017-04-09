Фото: euroinvision.ru

Больше 27 тысяч билетов на песенный конкурс "Евровидение-2017" уже раскуплены. Речь идет о всех девяти мероприятиях, которые пройдут в рамках этого конкурса, пишет РИА "Новости".

Как сообщается, половину билетов купили граждане Украины, а остальную половину — иностранцы. Среди зарубежных гостей преобладают немцы и британцы.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио" заявил, что в стране ждут около 20 тысяч иностранцев. Также он заверил, что в этом году все пройдет "на наилучшем, качественном уровне".

Напомним, Россию в этом году на песенном конкурсе должна представлять певица Юлия Самойлова. Но СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступлений Самойловой в Крыму.