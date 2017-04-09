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Возможность отправки небольших видеосообщений появится в новой версии мессенджера Telegram, пишет портал newinform.com.

Однако это будет возможно лишь для тех пользователей, чьи гаджеты работают на ОС Android. Также нужно будет обновить программу до версии 3.18.1. Отправлять можно будет только небольшие видеосообщения. Ролик не должен длиться больше одной минуты.

Для отправки видеосообщений необходимо нажать на пиктограмму микрофона в блоке ввода сообщений, после чего переключиться на видеорежим. На экране появится кнопка, удержание которой приведет к записи видеоматериала.