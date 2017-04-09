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Министр культуры Владимир Мединский заявил, что все долги, накопленные прежнем руководством "Союзмультфильма", погашены, пишет "Интерфакс".

"Все долги перед мультипликаторами, художниками, постановщиками, которые накоплены при предыдущем руководстве, нами погашены",- сказал чиновник.

По словам Мединского, деньги, чтобы рассчитаться с мультипликаторами взяли из резервов и средств, предоставленных Российским союзом правообладателей и Национальным фондом поддержки правообладателей. Всего было направлено порядка девяти миллионов рублей.

Также министр культуры отметил, что в скором времени компания переедет в новое здание.