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Президент России Владимир Путин выразил соболезнование главе Египта, после произошедшего теракта в церкви в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В письме написано, что "террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий". Российский лидер выразил надежду, что террористы не смогут "достигнуть своих преступных целей".

Также Путин отметил, что страны должны сплотиться и действовать сообща против терроризма.

Напомним, взрыв во время церковной службы в крупнейшей церкви города Танта прогремел с утра в воскресенье. Согласно последним данным, погибло 30 человек, пострадавших примерно 70.