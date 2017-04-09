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Самолет с телом российского поэта Евгения Евтушенко приземлился в московском аэропорту Домодедово днем в воскресенье, 9 апреля, сообщает "ТАСС".

Как сообщается, гроб сопровождали сыновья и вдова поэта. После того, как самолет приземлился, гроб сразу же был перегружен в автомобиль.

Отпевание поэта пройдет в понедельник, 10 апреля. А прощание и похороны назначены на следующий день. Проститься с поэтом смогут все желающие в Доме литераторов. Похоронят поэта, согласно его воле, в Переделкине рядом с могилой Бориса Пастернака.

Напомним, Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США в возрасте 84 лет. Диагноз "рак" поэту поставили около шести лет назад. Ему делали операцию, удалили часть почки.