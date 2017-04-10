Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о возможности новых подтоплений в связи с развитием паводковой обстановки на территории региона.
Напомним, что в минувшие выходные сотрудники МЧС боролись с подтоплениями жилых домов в Рубцовске. "При развитии второго этапа активного снеготаяния резко увеличится приточность в водные объекты по всей территории Алтайского края. Возможно подтопление пониженных мест рельефа местности талыми водами и выход из берегов малых рек. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Рубцовском, Поспелихинском и Шипуновском районах", — указывается в прогнозе регионального главка МЧС на понедельник, 10 апреля.
Читайте также: Больше 50 сотрудников МЧС ликвидируют подтопление в Рубцовске
Относительно ситуации в Рубцовске напомним, что из-за активного снеготаяния и подъема уровня грунтовых вод в городе произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов.
Были подготовлены пункты временного размещения граждан. Спасатели организовали откачку воды. В работах было задействовано 170 человек и 47 единиц техники.
Комментарии
Чему удивляться, что Рубцовск, стоящий на болоте тонет? Во времена СССР Рубцовск был самым зеленым городом в крае и не только в крае, ныне же почти все тополя спилены, а новых насаждений нет, так что после подтопления летом грянут пыльные песчаные бури, которые уже начали посещать Рубцовск.