Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о возможности новых подтоплений в связи с развитием паводковой обстановки на территории региона.

Напомним, что в минувшие выходные сотрудники МЧС боролись с подтоплениями жилых домов в Рубцовске. "При развитии второго этапа активного снеготаяния резко увеличится приточность в водные объекты по всей территории Алтайского края. Возможно подтопление пониженных мест рельефа местности талыми водами и выход из берегов малых рек. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Рубцовском, Поспелихинском и Шипуновском районах", — указывается в прогнозе регионального главка МЧС на понедельник, 10 апреля.

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Относительно ситуации в Рубцовске напомним, что из-за активного снеготаяния и подъема уровня грунтовых вод в городе произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов.

Были подготовлены пункты временного размещения граждан. Спасатели организовали откачку воды. В работах было задействовано 170 человек и 47 единиц техники.



