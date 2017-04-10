Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Минувшие выходные подарили жителям Барнаула по-настоящему весеннее тепло – на улицах города можно было наблюдать огромное количество прогуливающихся людей.
Потепления в краевой столице ждали долго. Несмотря на то, что на календаре уже почти середина апреля, еще буквально несколько дней назад в городе шел снег и дул очень сильный и холодный ветер. Хочется надеяться, что теперь о теплых куртках и тяжелой зимней обуви можно забыть до осени.
Комментарии
Ну наконец -то... Тепла все заждались. Фотографии настроили на хороший день
Ощущение от фото: грязь и серость.
я вчера уже без шапки гулял
10.04.2017 08:12 - гость -
с немытой собакой...
- гость - 10 апреля 2017 г. 08:01
Ощущение от фото: грязь и серость.
+++ нищета и безысходность
это потому что на субботники не ходим.
рано же.. нет духа альтруизма в людях теперь
гость - 10 апреля 2017 г. 08:01
Ощущение от фото: грязь и серость -по любому Путин виноват.
нифига не рано,грязь повылазила- убрали.