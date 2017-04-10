Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Минувшие выходные подарили жителям Барнаула по-настоящему весеннее тепло – на улицах города можно было наблюдать огромное количество прогуливающихся людей.

Потепления в краевой столице ждали долго. Несмотря на то, что на календаре уже почти середина апреля, еще буквально несколько дней назад в городе шел снег и дул очень сильный и холодный ветер. Хочется надеяться, что теперь о теплых куртках и тяжелой зимней обуви можно забыть до осени.