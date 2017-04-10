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Коллекционер из Британии Ник Мид нашел пять золотых слитков стоимостью 2,5 миллиона долларов в топливном баке советского танка Т-54, передает ТАСС со ссылкой на The Sun.

По данным газеты, сам танк мужчина купил на интернет-аукционе eBay всего за 37 тысяч долларов. Золотые слитки на сумму, которая в 70 раз больше этой, Мид обнаружил в отсеке для горючего. Мужчина так удивился находке, что даже вызвал полицию: правоохранители изъяли золото, оставив коллекционеру расписку. "Пусть я и не получу обратно золото, зато у меня останется мой прекрасный танк", — приводит агентство слова англичанина.

Отмечается, что купленный мужчиной танк принадлежал ВС Ирака и участвовал в войне в Персидском заливе 1990-1991 гг. Именно тогда машину захватили войска международной коалиции, в которую входила Великобритания, и танк был перевезен в Соединенное Королевство. По мнению Мида, иракские военные на начальном этапе конфликта спрятали в топливный бак золото из хранилищ Кувейта.

Газета уточняет, что в коллекции 55-летнего британского фермера из графства Нортгемптоншир есть не менее 150 единиц техники. Он зарабатывает тем, что позволяет всем, кто хочет, кататься по полям своей фермы на боевых машинах.