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Заторы в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула утром в понедельник, 10 апреля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Серьезные пробки образовались на пересечениях улицы Попова с Павловским трактом и проспектом Космонавтов, перекрестке Малахова — Власихинская, на улицах Советской Армии и Челюскинцев. Здесь скорость движения автомобилей не превышает 5-7 километров в час.

Также движение затруднено на пересечении улицы Попова с улицей Энтузиастов, на отрезках Павловского тракта (после кольцевого пересечения), улицы Малахова, проспекта Ленина (в районе пересечения с улицей Матросова и площадью Октября), а также на перекрестке проспект Строителей — Красноармейский проспект.