Фото: kalipsoua.com

Власти украинской столицы рассматривают возможность вывоза остатков бытовых отходов в зону отчуждения в Чернобыле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова зампредседателя горадминистрации Петра Пантелеева, опубликованные в "Укринформ".

Чиновник отметил, что идея вывоза в Чернобыль остатков мусора после процедуры переработки или сжигания "напрашивается логически". Пантелеев подчеркнул, что в итоге после переработки мусора "все равно остается остаток, который нужно где-то захоранивать".

При этом он признал, что законом такие действия запрещены. Поэтому, отметил чиновник, необходимо искать возможность изменять нормативные акты.

Агентство отмечает, что первым с инициативой организовать свалку отходов из всех украинских регионов в Чернобыле выступил в марте мэр Львова Андрей Садовый.