Фото: youtube.com
Видео ДТП в Барнауле с участием BMW X5, в котором пострадали 13-летняя школьница и ее 60-летняя бабушка, появилось в сети.
На записи камеры видеонаблюдения видно, как пострадавшие идут по тротуару мимо припаркованных автомобилей. В один момент BMW резко трогается с места, сбивая с ног пешеходов.
Напомним, что за рулем иномарки находился 81-летний пенсионер. По непроверенным данным, он перепутал педали. Добавим, что после того, как пенсионер сбил людей, он врезался в здание на проспекте Ленина.
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Пострадавших госпитализировали в больницы для оказания медпомощи.
Комментарии
Капец. Тут не педали перепутал, тут направление не правильное.
У нас пенсионеры в основном на BMW X5, пенсии же, благодаря санкциям, хорошие
Пенсионер на пенсионерку засмотрелся.
В 81 год все на BMW X5 гоняют
Пенсионный автомобиль
похоже, он по ним проехал...
Весна, пенсионеру голову вскружило
не похоже что перепутал педали
еще раз убедился, что в таком возрасте нельзя за руль!!!
Думаю что ему нужно было рычаг на задний ход перевести, а он не перевёл, нажал на педаль газа и машина поехала вперёд, а не назад.
Может она в 1953 году ему не дала? Месть это блюдо, которое надо есть холодным.
Задом с такой скоростью не сдают, он бы тогда на алее кого-нибудь сбил
кто посадил этого старого за руль?? он забыл перевести рычаг на задний ход.
10.04.2017 10:05 Яна
А на что он рычаг перевел? Или он несколько минут стоял на D?
Возраст..... И рассеяность Скорейшего выздоровления девочке.
Ну вот для чего в таком возрасте самому за руль лезть? Деньги есть, найми водителя и пусть катает целыми днями... Нет, понты дороже денег....
капец! и ему ж ничего не будет, старенький, сажать нельзя, больной, а люди инвалидами стали, у пенсионеров в определенный момент, лет примерно в 75 права отбирать надо