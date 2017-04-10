Фото: youtube.com

Видео ДТП в Барнауле с участием BMW X5, в котором пострадали 13-летняя школьница и ее 60-летняя бабушка, появилось в сети.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как пострадавшие идут по тротуару мимо припаркованных автомобилей. В один момент BMW резко трогается с места, сбивая с ног пешеходов.

Напомним, что за рулем иномарки находился 81-летний пенсионер. По непроверенным данным, он перепутал педали. Добавим, что после того, как пенсионер сбил людей, он врезался в здание на проспекте Ленина.

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Пострадавших госпитализировали в больницы для оказания медпомощи.