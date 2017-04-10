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Свыше 78% избирателей высказались за переименование Республики Южная Осетия в Государство Алания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Беллу Плиеву.

"За — 78,2%, против — 21,8%", — привела она предварительные результаты, говоря о данных с 27 участков.

Агентство напоминает, что накануне в Южной Осетии прошли выборы президента. Вместе с этим граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания. Выборы и референдум в республике признаны состоявшимися, так как явка превысила 50%.