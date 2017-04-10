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Волейболисты барнаульского клуба "Университет" выиграли серебряные медали чемпионата России среди команд Высшей лиги "А". Главная сенсация в алтайском спорте стала возможной после заключительного тура. "Студенты" дважды на выезде проиграли в Екатеринбурге местному "Локомотиву-Изумруду" (1-3, 1-3), однако ближайший преследователь нашей команды в турнирной таблице – "Прикамье" – дважды проиграл в Москве МГТУ и не смог догнать барнаульцев.

Чемпионом же стал ярославский "Ярославич", который напрямую вышел в Суперлигу. "Университет" и "Прикамье" с 23 по 30 апреля сыграют в переходном турнире за попадание в элитный дивизион российского волейбола. Компанию им составят "Динамо"-ЛО" (Ленинградская область) и "Динамо" (Краснодар), занявшие 12-е и 13-е места в Суперлиге.

Команда под руководством Ивана Воронкова сотворила настоящую сенсацию, заняв призовое место в сильной Лиге "А" со скромным бюджетом 12 миллионов рублей. Для сравнения, бюджет победителя чемпионата "Ярославича" и нашего преследователя "Прикамье" составляет, по разным данным, от 70 до 90 миллионов рублей.

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