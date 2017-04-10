Иллюстрации: business.ua, seishub.ru
Землетрясение, имевшее магнитуду 3,3, произошло утром 10 апреля в Горном Алтае.
По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, подземный толчок был зафиксирован в 07:30 по местному времени. Очаг находился в 248 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Интенсивность подземного толчка определяется показателем 3,8 балла по шкале MSK-64.
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Напомним, что в начале апреля жители Алтая почувствовали отголоски землетрясения, случившегося в Восточном Казахстане.
Комментарии
НЛО подлетевшее близко к планете вызвало землетрясение.
У либерастов пуканы рвутся.
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