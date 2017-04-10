Фото: vladtime.ru

iPhone следующего поколения будет анонсирован в сентябре, однако новинку начнут продавать лишь несколько недель спустя или вовсе в декабре, пишут "Вести.Ru" со ссылкой на аналитика Брайана Уайта.

Он уточняет, что задержка связана с тем, что у Apple возникли проблемы с технологией 3D-камеры, которая оборудована функцией распознавания лица пользователя. Аналогичные исследования провели Barclays и издание Economic Daily News.

Читайте также: iPhone 7 Plus резко подешевел в России – СМИ

Издание напоминает, что, по предварительным данным, новый iPhone будет оборудован стеклянным корпусом, OLED-экраном от края до края, функцией беспроводного заряда батареи, камерой с функцией 3D-фотосъемки и технологией, которая сможет "узнавать" пользователя в лицо.

Телеканал "360" напоминает, что текущий год станет для Apple юбилейным: компания отметит 10 лет с момента первой презентации iPhone. Ряд знатоков рынка смартфонов ожидают, что iPhone ждет категорическое изменение дизайна и функционала.

Читайте также: Почему ломается айфон? 10 главных причин от сервиса Apple4You