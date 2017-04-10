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Выращивание опиумного мака для производства лекарств хотят легализовать в России, передает РИА "Новости", ссылаясь на "Известия".

Согласно имеющимся данным, проработкой вопроса занимается федеральный Минпромторг. Ведомство готовит проект закона, снимающего действующий запрет на промышленное выращивание опиумного мака для производства обезболивающих.

Легализовать культивирование наркосодержащих растений планируется исключительно в промышленных целях, а не для личного использования. Отмечается, что обеспечение производства наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу важно для развития фармацевтической промышленности.

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Так, в настоящее время в РФ зарегистрировано 13 опийных лекарственных препаратов, девять из которых входят в перечень жизненно необходимых и важных.

Производством этих лекарств занимаются федеральные госпредприятия из сырья, импортируемого в страну.