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Полицейские задержали в Норвегии 17-летнего россиянина по делу о подозрительном предмете, который подросток оставил в центре Осло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции безопасности страны Сигне Аалинг.

Отмечается, что правоохранители задержали несовершеннолетнего, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсельву вечером в субботу, 8 апреля. На место ЧП прибыли взрывотехники, которые подорвали коробку размером 30 на 30 сантиметров. Отмечается, что сразу после этого полиция затруднилась предположить, находилась ли в коробке взрывчатка, однако отметила, что звук при подрыве был громче ожидаемого. О гражданстве подростка сразу не было ничего сказано.

Аалинг уточнила, что им является 17-летний гражданин РФ, проживающий в Осло. Россиянин приехал в Норвегию в 2010 году, добавила она.

Агентство пишет, что пока подростка обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Норвежские спецслужбы сообщают, что злоумышленник прибыл в страну вместе с семьей и ждал предоставления убежища. Изготовленная им взрывчатка представляла собой примитивный разрывной снаряд, поэтому не обладала большим потенциалом.

Спецслужбы выясняют мотивы, которые побудили россиянина на изготовление взрывчатки, а также были ли у него сообщники. Также отмечается, что ранее СМИ писали, что подростка якобы подозревают в симпатиях к "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в РФ). Сам задержанный отверг обвинения в связи с боевиками. По словам адвоката молодого человека, "речь идет о мальчишеской шалости".

В посольстве РФ в Осло агентству сообщили, что данных о задержании россиянина у них нет.