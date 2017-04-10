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Уборку улиц с использованием вакуумно-подметальных машин начали в Барнауле. Данная техника впервые была использована в этом году на минувших выходных.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, спецтехника работала на проспектах Ленина, Строителей, Красноармейском — собирала смет и мусор с дорожных лотков, производила очистку тротуаров.

"Применение вакуумно-подметальных машин в процессе уборки улиц позволяет значительно снизить объем поднимаемой пыли", — добавляют городские власти.

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Отметим, что в ближайшее время мэрия Барнаула намерена закупить еще 10 единиц подобной техники. Максимальная сумма контракта на приобретение спецмашин составляет 104 миллиона рублей.