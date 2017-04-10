Инвентаризацию состояния дорог Барнаульской агломерации, общая протяженность которых составляет почти 1218 километров, завершат в Алтайском крае до 15 апреля. В первую очередь специалисты проверили улицы, которые планировалось отремонтировать в 2017-2018 годах в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Список, состоящий из 25 дорог на этот год, уже сформирован, но окончательный перечень все еще может быть откорректирован.

Три фактора

Именно такая история произошла с улицей Балтийской. Изначально она числилась в плане работ на 2018 год. Но при формировании списков учитывается сразу несколько факторов: фактическое состояние дороги, количество людей, которые ею пользуются, а также общественное мнение. Всего от горожан поступило порядка 500 обращений, и чаще всего люди жаловались именно на неудовлетворительное состояние Балтийской. Поэтому ее было решено отремонтировать на год раньше.

Кстати, до 15 апреля у граждан еще есть возможность поучаствовать в формировании списка городских улиц, на которых будет проводиться ремонт. Свои предложения можно направить по электронной почте barnaulskaya.aglomeratsiya@mail.ru либо заполнить форму по ссылке http://barnaul.org/dorogi/. Эти пожелания будут учитываться в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

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Напомним, что также жители Алтайского края могут принять участие в проекте Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Для этого необходимо добавить проблемную дорогу на сайт http://dorogi-onf.ru/. Там же можно оставить комментарий и прикрепить фотографии. Впоследствии на основе этих данных будут формироваться приоритетные для ремонта списки.

Дефектная ведомость Барнаульской агломерации

Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк пояснил, что одно из условий проекта – не закатать асфальт поверх асфальта. И сейчас идет работа на подтверждение ненормативного состояния дорог. Напомним, все ямы размером более 60*15*5 сантиметров, а также люки с просадкой более двух сантиметров не соответствуют ГОСТу и подлежат незамедлительному устранению.

"Сейчас составляется дефектная ведомость дорог Барнаульской агломерации. Уже обследовано около половины улиц. Работают семь групп специалистов от комитета по благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула, ФКУ Упрдор "Алтай", КГКУ "Алтайавтодор", Общероссийского народного фронта. Оцениваются основные характеристики, которые влияют на потребительские свойства дороги: ровность, работа водоотвода, дефекты. Исходя из результатов проверки, списки улиц будут откорректированы", — сообщил заместитель начальника КГКУ "Алтайавтодор" по техническим вопросам и качеству Константин Зорий.

Дневной дозор

Для того, чтобы уложиться в довольно сжатые сроки, были привлечены две мобильные дорожные лаборатории. Они позволяют с большой точностью определить наличие дефектов, их размеры на дорожном полотне в режиме реального времени с привязкой к километражу. Ну и, конечно, это значительно экономит время. "Вооруженная" двумя камерами "Газель" едет по улице примерно 50 километров в час. Если дорога состоит из многочисленных ям и колдобин, то ехать приходится примерно 20-30 километров в час. Это уже говорит о том, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии.

"Если дорога разрывается трамвайными путями или разделительной полосой, в этом случае по ней приходится проезжать дважды. Если дорога такая, как, например, на Балтийской, информацию удается собрать за одну поездку по улице. Сейчас самое главное – задокументировать состояние дорог Барнаульской агломерации, определить, у каких состояние удовлетворительное, а у каких нет. На основе этих сведений будет определяться их очередность ремонта в последующие годы", — пояснил начальник отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Алтай" Александр Соловьев.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации будет идти в два этапа. В 2017 и 2018 годах планируется провести некапиталоемкие мероприятия, связанные преимущественно с выполнением работ по ремонту дорожной сети. За два года всего будет отремонтировано 215 км дорожной сети агломерации. Это 55 улиц Барнаула, пять дорог краевого значения и две – федерального. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий должно уменьшиться в два раза – с 60 до 30. После 2018 года предполагается реализация программы в части капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией дорог.