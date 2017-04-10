Фото: Geometria.ru

Пакет платных телеканалов "для взрослых" под названием "Бессонница", среди которых есть даже 3D-канал, остается одним из самым популярным среди абонентов "Дом.ru" в Барнауле. Об этом журналистам в ходе пресс-ланча рассказала заместитель директора филиала компании в Барнауле Ирина Пасютина.

По ее словам, пакет из шести каналов, где показывают контент для взрослой аудитории, является одним из трех лидеров среди подключений уже не первый год. Стоимость пакета составляет около 285 рублей. Причем Ирина Пасютина отметила, что пакет "Бессонница" пользователи "Дом.ru" практически никогда не отключают. Также в тройке самых популярных пакетов у барнаульцев уже несколько лет Viasat, где показывают новинки американского и европейского кино. Стоимость этого пакета также составляет в районе 300 рублей. Как правило, в ТОП трех самых популярных входят фильмовые пакеты каналов и пакет каналов для "взрослых". При этом во время мировых чемпионатов и турниров в компании отмечают рост популярности спортивных пакетов каналов.

Сейчас в Барнауле "Дом.ru" транслирует 213 каналов, среди которых 42 познавательных, 36 развлекательных, 24 спортивных, 18 детских и 39 каналов, где показывают кино. В марте 2017 года в сетку были добавлены 23 канала, из них 17 познавательных. В краевой столице, по словам Пасютиной, самыми популярными остаются развлекательные и познавательные телеканалы.

Ирина Пасютина отметила, что в ближайшие годы произойдет рост каналов, которые будут вещаться в HD-формате. Однако прихода UltraHD телевидения в Барнаул пока не планируется, хотя в продаже уже давно есть телевизоры 4К. Любопытно, что даже продажи 4К Blue-ray и проигрывателей этого современного формата для дисков в нашей стране так и не стартовали, хотя на Западе он пользуется популярностью. Пасютина отметила, что России нужно несколько лет, чтобы формат стал востребованным. Для этого, прежде всего, нужно, чтобы цена на телевизоры 4К заметно снизилась.

Также представитель "Дом.ru" рассказала журналистам, что компания является лидером в Барнауле по количеству абонентов платного ТВ. Сейчас она занимает около 30% рынка. Кроме того, в октябре 2016 года "Дом.ru" индексировал цены на платное ТВ в нескольких городах. Так, в Барнауле рост составил 10%. В апреле 2017 года компания также подняла цены на платное телевидение, но барнаульских пользователей рост обошел стороной. Также в первой половине года "Дом.ru" не планирует повышать цены за пользование высокоскоростным интернетом.