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Россия выделит Минску кредит на сумму до одного миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, пишет РИА "Новости".
"Даже было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить", — цитирует агентство слова Семашко, которые он произнес в интервью каналу ОНТ.
Также вице-премьер отметил, что в Белоруссию поступят третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый.
Страна должна была получить очередной транш кредита еще осенью, рассмотрение вопроса было отложено, но на встрече глав Белоруссии и РФ 3 апреля Минск заручился поддержкой Москвы в данном вопросе, добавляет канал.
Кроме этого, в сюжете было сказано, что долг Белоруссии за газ за минувший год в сумме свыше 700 миллионов долларов возвратить "будет проще, тем более что РФ рефинансирует межгосударственные кредиты, которые выданы Белоруссии по линии Евразийского экономического союза: либо будут снижены процентные ставки, либо увеличен срок возврата кредита".
Агентство пишет, что в минувший вторник первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов. Тогда же он подчеркнул, что "идет процесс формализации достигнутых договоренностей".
По словам Матюшевского, на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина было достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в 2017 году долговых обязательств Минска. Речь шла о рефинансировании долгов, сформировавшихся в рамках двусторонней повестки. Данный вопрос рассматривался сторонами еще в 2016 году, сейчас они вернулись к нему и нашли возможным принципиальное разрешение, пояснял он.
Комментарии
вову хохол опять развёл
нет смысла вкладывать деньги в режим, амеры при желании сделают как им нужно за вдвое меньшую сумму
какие амеры? Обамы нет уже, а Трамп наш!
А как дысали, как возмущённо дысали в сторону бацки...хоп и дали миллиард с пенсий дорогих расеян!) Друзья для володи дорого для расеян обходятся!))
Картиначки...обожаю балшии картиначки!! Вбиваем в гугли "доллары фото" и сазирцаим фото к этой нашей новасти...спасиба за атключеные коменты в старой версии!
это для тех, кто тут боготворит луку, чтобы видели за чей счет банкетец ума много не надо брать кредиты
10.04.2017 12:13 - гость - ума много не надо брать кредиты --- Кто сказал, что этот кредит вернётся? Это плата за лояльность!
Ну а что? У нас в стране всё уже сделано. Деньги девать некуда.
Странно, ведь утверждал же премьер, что денег нет...
лысый лысого развёл