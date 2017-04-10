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Россия выделит Минску кредит на сумму до одного миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, пишет РИА "Новости".

"Даже было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить", — цитирует агентство слова Семашко, которые он произнес в интервью каналу ОНТ.

Также вице-премьер отметил, что в Белоруссию поступят третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый.

Страна должна была получить очередной транш кредита еще осенью, рассмотрение вопроса было отложено, но на встрече глав Белоруссии и РФ 3 апреля Минск заручился поддержкой Москвы в данном вопросе, добавляет канал.

Кроме этого, в сюжете было сказано, что долг Белоруссии за газ за минувший год в сумме свыше 700 миллионов долларов возвратить "будет проще, тем более что РФ рефинансирует межгосударственные кредиты, которые выданы Белоруссии по линии Евразийского экономического союза: либо будут снижены процентные ставки, либо увеличен срок возврата кредита".

Агентство пишет, что в минувший вторник первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов. Тогда же он подчеркнул, что "идет процесс формализации достигнутых договоренностей".

По словам Матюшевского, на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина было достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в 2017 году долговых обязательств Минска. Речь шла о рефинансировании долгов, сформировавшихся в рамках двусторонней повестки. Данный вопрос рассматривался сторонами еще в 2016 году, сейчас они вернулись к нему и нашли возможным принципиальное разрешение, пояснял он.