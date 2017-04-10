Фото: Мария Трубина/Amic.ru

Алтайский край примет День сибирского поля во второй половине июня, сообщил губернатор Александр Карлин по итогам поездки в Москву.

Напомним, в прошлом году Алтай принимал Всероссийский день поля. На этот раз общефедеральное мероприятие примет Татарстан.

"Мы в прошлом году возродили традицию проведения Всероссийского дня поля, на высоком уровне провели форум и запустили процесс в стране. В этом году в июле Всероссийский день поля принимает Татарстан. Будет правильным, если форумы будут проводить в порядке наращивания уровня: День сибирского поля пройдет во второй половине июня, а через две недели — 5 и 6 июля — в Татарстане состоится Всероссийский форум", — цитирует Александра Карлина пресс-служба краевого правительства.

Читайте также: Зажигательные танцы, красивые девушки, тракторы и посевы: как прошел "Всероссийский день поля" в Алтайском крае?

Как ранее сообщал портал Amic.ru, в прошлом году в рамках Всероссийского дня поля на Алтай приезжал министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Читайте также: Министр Ткачев заявил о необходимости повышения урожайности зерна в России