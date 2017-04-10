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Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси после серии терактов в Вербное воскресенье, 9 апреля, ввел в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца, передает РИА "Новости".

Согласно конституции Египта, президент должен в недельный срок передать вопрос о введении ЧП на одобрение парламента. Вместе с этим Ас-Сиси объявил о создании Высшего национального совета по противодействию терроризму и экстремизму. С этой целью в скором времени будет издан соответствующий указ, в котором пропишут полномочия этого органа, добавляет ТАСС.

Глава Египта отметил, что местные жители "поставили заслон планам по разрушению государства", сорвав "заговор против страны". Он призвал наказать страны, которые поддерживают терроризм, и заверил, что спецслужбы активизировали усилия по борьбе с экстремистами.

Агентство пишет, что накануне в церквях Египта с разницей в несколько часов произошли два взрыва. Жертвами теракта в главной церкви Танта стали около 30 человек, еще 80 получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил террорист-смертник, который пришел в храм во время службы.

После этого другой боевик взорвал себя у входа в церковь второго по величине города страны Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших при втором взрыве четверо полицейских, остановивших смертника и не пустивших его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.