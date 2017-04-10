Фото: кадр из фильма "Время первых"

Школьникам Алтайского края организуют коллективные просмотры фильма "Время первых" Дмитрия Киселева и Тимура Бекмамбетова на льготных условиях.

Как сообщают в управлении по культуре и архивному делу Алтайского края, на прошедшем на днях селекторном совещании у заместителя председателя правительства России Ольги Голодец министр культуры РФ Владимир Мединский рекомендовал организовать массовые просмотры вышедшего в прокат фильма "Время первых", в основе которого лежат события о выходе в открытый космос Алексея Леонова.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин дал поручение проработать вопрос организации коллективного просмотра школьниками региона исторической картины.

"С руководителями сети кинотеатров "Киномир" достигнута договоренность о введении льготных билетов для организованных групп школьников. В частности, во всех кинотеатрах сети "Киномир" в Барнауле стоимость билетов для школьных групп на сеансы до 12 часов составит 80 рублей, с 12 до 15 часов – 100 рублей. Забронировать места для организованных школьных групп можно по телефону 555-313", — говорится в сообщении на сайте управления.

Отметим, что по итогам прошедших выходных блокбастер "Время первых" довольно скромно прошел в прокате. Картина Киселева собрала на старте около 150 миллионов рублей при бюджете в 500 миллионов. Это на уровне картины "28 панфиловцев" и намного меньше, чем у "Притяжения" Федора Бондарчука. Эксперты утверждают, что у "Времени первых" будет мало шансов на втором уикенде, учитывая, что 13 апреля в прокат выходит один из главных блокбастеров этого года — "Форсаж 8".