160 лет назад, 11 апреля 1857 года, Александр II утвердил герб Российской империи. С тех пор главный геральдический знак страны – двуглавый орел. Сегодня гербы есть у всех регионов и многих городов России. Знаете ли вы их? Пройдите наш тест.
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160 лет назад, 11 апреля 1857 года, Александр II утвердил герб Российской империи. С тех пор главный геральдический знак страны – двуглавый орел. Сегодня гербы есть у всех регионов и многих городов России. Знаете ли вы их? Пройдите наш тест.
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