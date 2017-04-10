Фото: gottstat.com
Сенатор Джон Маккейн возложил часть ответственности за химическую атаку в сирийском Идлибе на администрацию президента США Дональда Трампа.
Как передает РИА "Новости", об этом политик заявил в эфире телеканала CBS. По словам Маккейна, к произошедшему привели заявления, сводящиеся к тому, что свержение президента Сирии Башара Асада не является приоритетом для Штатов.
"Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он", — отметил сенатор.
Также Маккейн высказал поддержку решению президента США о нанесении удара по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", — подчеркнул политик.
Напомним, в ночь на 7 апреля американские эсминцы нанесли удар 59 крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат в Сирии. В США утверждают, что именно с этого аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб.
Комментарии
Картиначки...обожаю балшии картиначки!! Вбиваем в гугли "Джон маккейн" и сазирцаим фото к этой нашей новасти...спасиба за атключеные коменты в старой версии!
"Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он", — отметил сенатор. ----- Ну всё, теперь его найдут на вашингтонском мосту...после прогулки с мексиканской куртизанкой
Поимели сенатрские ястребы Трампа. Жестко и безцеремонно. Даже на вазелин поскупились.
Сами же устроили газовую атаку, сами же обвинили Асада, сами же предложили Трампу поддержку, если тот шандарахнет по Асаду, сами же его в этом и обвиняют, чтобы устроить импичмент.
какая отвратительная рожа....