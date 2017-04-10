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Сенатор Джон Маккейн возложил часть ответственности за химическую атаку в сирийском Идлибе на администрацию президента США Дональда Трампа.

Как передает РИА "Новости", об этом политик заявил в эфире телеканала CBS. По словам Маккейна, к произошедшему привели заявления, сводящиеся к тому, что свержение президента Сирии Башара Асада не является приоритетом для Штатов.

"Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он", — отметил сенатор.

Также Маккейн высказал поддержку решению президента США о нанесении удара по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", — подчеркнул политик.

Напомним, в ночь на 7 апреля американские эсминцы нанесли удар 59 крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат в Сирии. В США утверждают, что именно с этого аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб.



