Фото: kazanfirst.ru

Жителя Барнаула подозревают в краже автомобильного стекла — мужчина решился на преступление, поскольку хотел починить свою машину.

Как сообщили в УМВД по краевой столице, накануне вечером ранее несудимый мужчина 1973 года рождения заметил возле дома по улице Попова припаркованный автомобиль Mitsubishi.

"Воспользовавшись случаем, горожанин решил тайно похитить боковое стекло данного транспортного средства. Сумма причиненного ущерба составила более трех тысяч рублей", — указывают в правоохранительном ведомстве.

После задержания барнаулец рассказал, что он имеет аналогичный автомобиль, на котором было разбито боковое стекло. Выйти из ситуации злоумышленник решил посредством кражи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.