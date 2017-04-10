Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

Храм всех религий загорелся в Кировском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

О возгорании сообщили в 04.35 в понедельник, 10 апреля. Когда пожарные прибыли на место, горела кровля и чердачное помещение над вторым этажом здания.

ТАСС добавляет, что в 06:51 мск пожарные ликвидировали открытое горение в храме. В здании нашли мертвого мужчину, чья личность устанавливается.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по региону, в борьбе с огнем участвовали 53 человека и 15 единиц техники, в том числе 40 человек и 12 единиц техники от МЧС России.