Понедельник, 10 Апрель, 14:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,92
€ 60,57
Brent
$ 51,5
12°
Обь
307см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Миньоны, Путин и динозавры: как прошел фестиваль Grelka Fest в Шерегеше

, ИА "Амител"
Самые интересные наряды мероприятия в обзоре Instagram

Традиционный и любимый многими сибиряками фестиваль Grelka Fest в Шерегеше в Кемеровской области собрал тысячи сноубордистов. Он проходил с 7 по 9 апреля. Пользователи активно выкладывают фотографии с фестиваля. Любопытно, что некоторые сноубордисты катались на склонах в Шерегеше в маске Путина, костюме динозавра, а некоторые девушки и вовсе в купальниках. Впрочем, спуск в бикини в Шерегеше пройдет с 21 по 23 апреля. Пока же мы спешим поделиться лучшими фотографиями с Grelka Fest.

 

 

 

 

Участвовать в рекордном бикине-спуске в апреле?Это возможно на GRELKA FEST 2017! А еще возможно подобрать отличный вариант проживания на даты легендарного бикини-спуска.🏡🏤🏰 GESH.RU — официальный информационный и тревел партнер фестиваля GRELKA FEST 2017. Бронируй проживание в более чем 70 гостиницах и отелях Шерегеша. Актуальные цены и спец. предложения, реальные фото номеров и отзывы туристов! GESH.RU: Легко бронировать – круто отдыхать! #Grelkafest #ГрелкаФест #GrelkaFest2017 #Шерегеш #фестиваль #Siberia #Сибирь

Публикация от GRELKA FEST Шерегеш (@grelkafest)

 

 

 

Друзья! Grelka Fest – определенно одно из наиболее ярких событий года! Не упустите возможность запечатлеть самые жаркие моменты в памяти! 🏂КОНКУРС №1 от Sony ActionCam Условия конкурса: 1. в течение фестиваля в Шерегеше сделай фото с наклейкой Action Cam (наклейка должна быть на теле); 2. размести его в Инстаграм с 7 по 21 апреля с хэштэгом #sonyactioncamrus 🏆Выиграй камеру Sony HDR-AS300R с поддержкой Wi-Fi Лучшее фото определит жюри фестиваля! Твори! Выдумывай! Веселись вместе с Sony ActionCam на фестивале в Шерегеше! Собери свою команду поддержки из друзей: жюри обратит большое внимание на репосты и лайки! Внимание! Подведение итогов конкурса 21-го апреля. Награждение на главной сцене фестиваля! Обязательно присутствие победителя или его друзей! #sonyactioncamrus #grelkafest #шерегеш Репост!

Публикация от GRELKA FEST Шерегеш (@grelkafest)

 

 

 

 

 

🔥Сумасшедшие выходные подошли к завершению, и я с радость готов представить вам свой фотоотчет с #GrelkaFest2017 Карнавальный спуск 🤖🏔 📷Активная ссылка в описании профиля ☝🏻 Выражаю огромную благодарность @geshru Также хочу поблагодарить своих друзей и партнёров @geometria_nvkz @heyrebelco @sibiryakwear #Grelkafest #ГрелкаФест #грелка #грелкабар #grelka #grelkabar #Lifeintravel #lifestyle #trip #siberia #spring #spring2017 #весна #весна2017 #instagram_gesh #insta_gesh #gesh #geshlive #sheregesh #sheregesh2017 #шерегеш #геш #instagram_sheregesh #geshnow #likesheregesh #geshru

Публикация от Андрей Полегешко (@a_polegeshko)

 

 

 

Пять медсестричек😏🔥😀 и медбрат.😂 *листать в бок* 😀 В спуске мы не участвовали,пришли на гору после двух часов,и походу все самое интересное,конечно,пропустили😂потому что в костюмах народа уже почти не было,и мы там ну очень популярны были😂😂промёрзли все,потому что не могли зайти даже погреться-с нами фотались каждую секунду😭😂😂#звездыепт 🙄 Вроде особо вообще не заморачивались,а полностью получились причастны к празднику) На грелку короче больше не поеду,весело конечно,но катать я все-таки люблю намного больше )) #Gesh_photo #geshgirls #geshgirl #insta_gesh #шерегеш #геш #instagram_gesh#sheregesh #gesh #geshonline #гештемада #gesh_foto #justgogesh #go_shoria#шерегешголовногомозга#turbusgrelkafest2017#grelka#grelkafest#grelkafest2017 #grelka2017

A post shared by 💃🏼🏋🏼‍♀️🏂🍽📚🏭❌🇷🇺 (@kseniya_nagornaya) on

 

#жаркосмаккофе #maccoffee #вмессте #шерегеш #отдых

A post shared by Арина Тимошенская (@arina_28.10) on

 
 

#грелкафест2017#grelkafest2017#grelka5#шерегеш#фестиваль#sheregesh#gesh

A post shared by Маня (@mom_of_your_mom) on

 

#грелкафест2017#grelkafest2017#grelka5#шерегеш#фестиваль#sheregesh#gesh

A post shared by Маня (@mom_of_your_mom) on

 

Друзьями в Шерегеше #трубецкой #grelkafest #grelkafest2017 #грелкафест #sheregesh #Шерегеш

A post shared by Андрей Боровцов (@borovtsovandrei) on

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14:43
Ледоход начался на Оби в Барнауле. Трансляция 0
14:40
Маскарпоне и кокосовое молоко: из чего приготовить необычную пасху? 4
14:36
Паводок нарушил транспортное сообщение в Алейском районе Алтайского края 0
14:23
Правила движения на перекрестках собираются изменить в России — СМИ 1
14:13
Как будет работать транспорт в Родительский день в Барнауле? 0
14:06
Показываем видеоролик к празднику "Цветение маральника" в Алтайском крае 0
13:52
Миньоны, Путин и динозавры: как прошел фестиваль Grelka Fest в Шерегеше 0
13:42
Начисления за ОДН обсудят в эфире Эхо Москвы в Барнауле 1
13:36
Пределов нет: конкурс талантов среди людей с ограниченными возможностями
Портал Amic.ru побывал на мероприятии, которое доказывает, что возможно все, а границ не существует
13:22
Храм всех религий загорелся в Казани. Фото 1
13:13
Три полета в космос: чем известен летчик-космонавт Георгий Гречко? 0
13:04
Губернатор встретился с первым замглавы администрации президента Кириенко 5
12:52
Новый BMW-5: чего ждать российским автолюбителям от новинки? 1
12:41
Барнаулец украл стекло припаркованного авто, чтобы починить свою машину 2
12:34
Солнце, дождь, +23. Как будет меняться погода в Алтайском крае на неделе? 0
12:24
Пройди тест на знание гербов городов и регионов России 0
12:15
Режим ЧП сроком на три месяца ввели в Египте после терактов 0
12:13
Алтайские власти отправят школьников в кинотеатры смотреть "Время первых" 1
12:03
Ответственность за химическую атаку в Сирии возложили на Трампа 4
12:00
Барнаульский водоканал дарит счётчик за погашение долгов 0
11:51
Платный телеканал "для взрослых" бьет рекорды по просмотрам у барнаульцев 10
11:41
Минск и Москва договорились о выделении Белоруссии кредита на $1 млрд 10
11:33
Алтайский край примет День сибирского поля в июне 0
11:30
Страстная седмица: что нужно знать о последней неделе Великого поста? 2
11:28
Считаем ямы. В Барнауле составляют дефектную ведомость дорог 1
11:14
Зачем Минстрой предлагает инвестировать пенсионные накопления в ЖКХ? 6
11:06
17-летнего россиянина задержали по подозрению в закладке бомбы в Осло 5
10:53
Показываем, как барнаульские улицы избавляют от пыли. Фото 2
10:48
ИА "Амител" отключает комментарии на старой версии сайта 89
10:40
Почему на Пасху красят яйца? 7
10:32
Выращивание опиумного мака могут легализовать в России — СМИ 2
10:23
Аналитики спрогнозировали дату начала продаж iPhone 8 0
10:13
Барнаульский "Университет" выиграл серебро Высшей лиги "А" по волейболу 4
10:01
Землетрясение произошло на Алтае утром 10 апреля. Карта 5
10:00
Chevrolet возвращается в Россию 0
09:50
Внедорожник и минивэн столкнулись на Лесном тракте в Барнауле. Фото 5
09:36
Более 78% избирателей проголосовали за переименование Южной Осетии 5
09:24
Загоревшийся дом под Барнаулом тушили 10 пожарных 1
09:17
Опубликовано видео ДТП в Барнауле, в котором пострадали школьница и бабушка 29
09:09
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 44
08:58
Киевские власти предложили вывозить мусор в Чернобыль 4
08:39
Жителей Барнаула ждут шестибалльные пробки утром 10 апреля 0
08:19
Британец нашел в советском танке золотые слитки на 2,5 миллиона долларов 0
08:00
"Утилизация" товаров проходит в Барнауле 0
07:43
Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2017 году? 10
07:24
Замеры глубины: власти и ОНФ изучили ямы на дорогах Барнаула. Фото 8
07:03
Коттедж в закрытом поселке продают под Барнаулом за 18 млн рублей. Фото 11
06:44
Активное снеготаяние: МЧС прогнозирует новые подтопления на Алтае 1
06:26
Рабочая неделя в Алтайском крае стартует с потепления до +20 градусов 0
06:01
Тепло ворвалось в город: барнаульцы наслаждаются весной. Фото 9
23:04
Актриса Керри Фишер появится в девятой части "Звездных войн" 0
22:04
Больше 27 тысяч билетов на "Евровидение-2017" уже продано 0
21:04
Возможность отправления видео появится в новой версии Telegram 0
20:05
Мединский сообщил о погашении долга перед "Союзмультфильмом" 0
19:30
Самолет с телом Евгения Евтушенко приземлился в Москве 1
19:03
Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом в церкви 1
18:28
МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву 3
18:04
Ночью 10 апреля в Алтайском крае температура поднимется до +1 градуса 0
17:31
Российского программиста задержали в Испании по запросу США 4
17:01
Как подготовиться к наводнению и что делать, если оно наступило внезапно? 2
16:50
Взрыв прогремел в церкви в Египте, 25 человек погибли 0
16:28
Воздушный шар упал в Турции, есть погибший и пострадавшие 0
16:03
Летнее кафе загорелось в Горном Алтае в ночь на 9 апреля 0
15:35
Алтайские врачи первые в СФО выполнили артроскопию локтевого сустава детям 0
15:01
Подросток пострадал в ДТП с участием BMW X5 в Барнауле 12
14:30
Волонтеры продолжают искать 11-летнего Диму Попова в Барнауле 2
14:01
BMW X5 вылетел на тротуар сбил пешеходов в Барнауле - очевидцы 25
13:33
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме Таганрога, один человек погиб 2
13:02
Специальное оборудование доставлено в Рубцовск в зону подтопления 0
12:32
Патриарх Кирилл освятил вербы в храме Христа Спасителя 1
12:04
Больше 20 человек тушили горящий дом в Барнауле 2
11:34
Полиция арестовала предполагаемого виновника взрыва у школы в Ростове 0
11:04
Пьяная бийчанка угнала у знакомого машину и поехала кататься по городу 2
10:41
Электричка в Москве столкнулась с пассажирским поездом, есть пострадавшие 8
10:30
Такси за 49 рублей появилось в Барнауле. На правах рекламы
Также в такси Easycabs действует безналичный расчет
10:06
Движение по затопленной ранее трассе в Алтайском крае возобновили 0
09:43
Автор песни "Город золотой" Анри Волохонский скончался в Германии 5
09:13
Трамп объяснил конгрессу США, зачем нанес ракетный удар по Сирии 62
08:50
Талые воды затопили участок на трассе в Алтайском крае 0
08:34
11 человек тушили ночной пожар в Барнауле 1
08:12
Вербное воскресенье: что это за праздник и почему он так называется? 0
07:34
Мэрия Барнаула закупает за 104 млн рублей технику для уборки улиц 32
07:03
Дом с аквариумом и камином продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото 6
06:32
Солнце и 16 градусов тепла обещают в Алтайском крае 9 апреля 0
06:01
Сбербанк продает за 218 млн рублей офисное здание в центре Барнаула. Фото 24
23:04
Ученые: кошки и собаки помогают защитить детей от аллергии и ожирения 3
22:05
Певец Рики Мартин сыграет спутника Джанни Версаче в сериале 0
21:08
Дима Билан поругался с Валерием Меладзе на шоу "Голос. Дети" из-за пародии 8
20:05
Мария Захарова считает, что США – самое непредсказуемое государство 12
19:33
Кадыров считает "щедрым подарком" для террористов ракетный удар США 9
19:01
Жилой дом обрушился в Польше, под завалами находятся люди 0
18:30
Георгий Гречко умер от сердечной недостаточности 0
18:04
Температура опустится до -9 градусов в ночь на 9 апреля в Алтайском крае 0
17:33
"Тотальный диктант" отменили в Киеве из-за действий радикалов 0
17:06
Космонавт Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет 9
16:28
Очевидцы: кусок штукатурки упал с жилого дома в центре Барнауле 8
16:04
Рабочие, ремонтировавшие трассу А1, нашли римское поселение 3
15:32
Собственная водка появится у Google 1
15:07
Двух военных уволили в Америке после публикации фото их голых коллег 4
14:41
Власти Польши не пришли в восторг от табличек с именами красноармейцев 12
14:20
Антитеррористический митинг прошел в Барнауле 8 апреля 46
14:04
Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США 1
13:53
Стоп-кадр. Что такое митинг - это люди 9
13:36
Внучка Дональда Трампа спела на китайском языке для Си Цзиньпина 3
13:05
Неизвестный ранил ножом полицейского в Москве 0
12:31
Четыре пункта временного размещения создали в Рубцовске после подтопления 0
12:05
Пресс-секретарь Белого дома опроверг слухи о крупных перестановках 0
11:40
Актер, сыгравший в "V — значит вендетта", умер в Великобритании 0
11:07
Барнаульцев приглашают на ярмарку меда 0
10:26
Автомобиль BMW после ДТП достали из пруда в Москве 0
10:05
Больше 200 тысяч человек напишут "Тотальный диктант" 8 апреля 0
09:38
Полиция задержала второго подозреваемого в теракте в Стокгольме 0
09:04
Грузовик сбил насмерть пешехода, шедшего по трассе в Алтайском крае 33
08:41
20 спасателей тушили нежилой коттедж в Первомайском районе 0
08:16
Больше 50 сотрудников МЧС ликвидируют подтопление в Рубцовске 1
07:34
Около 40 тысяч барнаульцев за 4 месяца перешли на электронные проездные 17
07:03
Коттедж с кровлей из мягкой черепицы продают в Барнауле за 14 млн руб. Фото 6
06:32
Митинги против террора пройдут 8 апреля в Барнауле, Бийске и Рубцовске 74
06:01
Потепление до +14 градусов придет в Алтайский край 8 апреля 0
00:05
Сценарий новой "Дюны" напишет автор "Форреста Гампа" 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.