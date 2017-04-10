Традиционный и любимый многими сибиряками фестиваль Grelka Fest в Шерегеше в Кемеровской области собрал тысячи сноубордистов. Он проходил с 7 по 9 апреля. Пользователи активно выкладывают фотографии с фестиваля. Любопытно, что некоторые сноубордисты катались на склонах в Шерегеше в маске Путина, костюме динозавра, а некоторые девушки и вовсе в купальниках. Впрочем, спуск в бикини в Шерегеше пройдет с 21 по 23 апреля. Пока же мы спешим поделиться лучшими фотографиями с Grelka Fest.
Ничего в Сибири не остаётся без внимания нашего президента. "Владимир Путин" посетил #GRELKAFEST! #Grelkafest #ГрелкаФест #GrelkaFest2017 #Шерегеш #фестиваль #Siberia #Сибирь #Russia
Публикация от GRELKA FEST Шерегеш (@grelkafest)
Самый крылатый, самый воздушный, самый летальный и безбашенный POOL&RIDE CONTEST на #GRELKAFEST 2017! 😜 Смотрите фотографии, находите своих знакомых и ставьте лайки! НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В 17:45 Двигайся в сторону бара Грелка, болей за своих! #Grelkafest #ГрелкаФест #GrelkaFest2017 #Шерегеш #фестиваль #Siberia #Сибирь#Russia
Публикация от GRELKA FEST Шерегеш (@grelkafest)
Участвовать в рекордном бикине-спуске в апреле?Это возможно на GRELKA FEST 2017! А еще возможно подобрать отличный вариант проживания на даты легендарного бикини-спуска.🏡🏤🏰 GESH.RU — официальный информационный и тревел партнер фестиваля GRELKA FEST 2017. Бронируй проживание в более чем 70 гостиницах и отелях Шерегеша. Актуальные цены и спец. предложения, реальные фото номеров и отзывы туристов! GESH.RU: Легко бронировать – круто отдыхать! #Grelkafest #ГрелкаФест #GrelkaFest2017 #Шерегеш #фестиваль #Siberia #Сибирь
Публикация от GRELKA FEST Шерегеш (@grelkafest)
Говорят, девушки забирают очень много сил. Но только не на #GrelkaFest, у нас они дарят энергию! 🙋 Не упусти ни одной красивой девушки карнавала, особенно самых энергичных и с бутылками Flash Up Energy в руках) Они угостят тебя бодростью и энергией на весь GrelkaFest!⚡⚡⚡ #FlashUpEnergy #Grelkafest #ГрелкаФест #GrelkaFest2017 #Шерегеш #фестиваль #Siberia #Сибирь
Публикация от GRELKA FEST Шерегеш (@grelkafest)
Друзья! Grelka Fest – определенно одно из наиболее ярких событий года! Не упустите возможность запечатлеть самые жаркие моменты в памяти! 🏂КОНКУРС №1 от Sony ActionCam Условия конкурса: 1. в течение фестиваля в Шерегеше сделай фото с наклейкой Action Cam (наклейка должна быть на теле); 2. размести его в Инстаграм с 7 по 21 апреля с хэштэгом #sonyactioncamrus 🏆Выиграй камеру Sony HDR-AS300R с поддержкой Wi-Fi Лучшее фото определит жюри фестиваля! Твори! Выдумывай! Веселись вместе с Sony ActionCam на фестивале в Шерегеше! Собери свою команду поддержки из друзей: жюри обратит большое внимание на репосты и лайки! Внимание! Подведение итогов конкурса 21-го апреля. Награждение на главной сцене фестиваля! Обязательно присутствие победителя или его друзей! #sonyactioncamrus #grelkafest #шерегеш Репост!
Публикация от GRELKA FEST Шерегеш (@grelkafest)
Фото невероятных девушек от @fedorovajulia8! Хочешь, чтобы выложили твое фото? Отмечай нас @geshgirls и #geshgirls #geshgirl #girl #instagram_gesh #insta_gesh #gesh #geshnow#sheregesh #snow #mountains #paradise #life #ski#snowboarding #геш #шерегеш #счастье #sport #active#природа #зима #гештемада #shershavel #shereland
Публикация от ДЕВУШКИ И ШЕРЕГЕШ (@geshgirls)
Фото блистательной @olesiaservulya! Хочешь, чтобы выложили твое фото? Отмечай нас @geshgirls и #geshgirls #geshgirl #girl #instagram_gesh #insta_gesh #gesh #geshnow #sheregesh #snow #mountains #paradise #life #ski #snowboarding #геш #шерегеш #счастье #sport #active #природа #зима #гештемада #shershavel #shereland
Публикация от ДЕВУШКИ И ШЕРЕГЕШ (@geshgirls)
🔥Сумасшедшие выходные подошли к завершению, и я с радость готов представить вам свой фотоотчет с #GrelkaFest2017 Карнавальный спуск 🤖🏔 📷Активная ссылка в описании профиля ☝🏻 Выражаю огромную благодарность @geshru Также хочу поблагодарить своих друзей и партнёров @geometria_nvkz @heyrebelco @sibiryakwear #Grelkafest #ГрелкаФест #грелка #грелкабар #grelka #grelkabar #Lifeintravel #lifestyle #trip #siberia #spring #spring2017 #весна #весна2017 #instagram_gesh #insta_gesh #gesh #geshlive #sheregesh #sheregesh2017 #шерегеш #геш #instagram_sheregesh #geshnow #likesheregesh #geshru
Публикация от Андрей Полегешко (@a_polegeshko)
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Публикация от @_nastya_malenko_
🐵🙈 #шерегеш2017 #шерегеш #геш #кигуруми #горы #сибирь #sheregesh #mountains #siberia #сноуборд #snow #snowboard #снег #счастье
Публикация от @_nastya_malenko_
От такой движухи 😎💓👍 тебя переполняет желание возвращаться сюда по любому поводу😈😜✌️#шерегеш #грелка #грелкафест #sheregesh#шерегеш2017
A post shared by zemov_andrei (@zemov_andrei) on
☀️Ярко, Солнечно, Душевно! 💛Счастье-быть частью этого масштабного фестиваля 😌#GrelkaFest#GrelkaFest2017 #шерегеш#sheregesh#gesh #гештемада
A post shared by ⓋⓁⒶⒹⓁⒺⓃⒶ (@vladlena_brilkina) on
Пять медсестричек😏🔥😀 и медбрат.😂 *листать в бок* 😀 В спуске мы не участвовали,пришли на гору после двух часов,и походу все самое интересное,конечно,пропустили😂потому что в костюмах народа уже почти не было,и мы там ну очень популярны были😂😂промёрзли все,потому что не могли зайти даже погреться-с нами фотались каждую секунду😭😂😂#звездыепт 🙄 Вроде особо вообще не заморачивались,а полностью получились причастны к празднику) На грелку короче больше не поеду,весело конечно,но катать я все-таки люблю намного больше )) #Gesh_photo #geshgirls #geshgirl #insta_gesh #шерегеш #геш #instagram_gesh#sheregesh #gesh #geshonline #гештемада #gesh_foto #justgogesh #go_shoria#шерегешголовногомозга#turbusgrelkafest2017#grelka#grelkafest#grelkafest2017 #grelka2017
A post shared by 💃🏼🏋🏼♀️🏂🍽📚🏭❌🇷🇺 (@kseniya_nagornaya) on
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A post shared by Арина Тимошенская (@arina_28.10) on
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A post shared by Семен (@semen__97) on
Маленький трип подошёл к концу, это были крутые выходные🙌 Многое для себя открыла впервые👇 ✅на бугеле подниматься научилась ✅по лесу покаталась ✅ночью с горы спустилась . ✅в палатке зимой поспала . ✅на грелка фесте побывала. ✅сезон закрыла . #sheregesh #grelkafest #грелка #грелкафест #грелкафест2017 #геш #шерегеш #шерегешмоялюбовь #крутыевыходные #кемерово #кузбасс #grelkafest2017 #insta_gesh
A post shared by 🎀Екатерина Ливинская (@ekaterinaliv) on
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A post shared by Маня (@mom_of_your_mom) on
#грелкафест2017#grelkafest2017#grelka5#шерегеш#фестиваль#sheregesh#gesh
A post shared by Маня (@mom_of_your_mom) on
😁Один день из жизни супергероев 🤘Этому городу нужны новые герои 👯 #Grelkafest #grelkafest2017 #sheregesh #sheregesh2017 #geshonline #insta_gesh #шерегеш #геш #geshgirls #грелкафест
A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Личные воспоминания (@nastya.shaburova) on
Друзьями в Шерегеше #трубецкой #grelkafest #grelkafest2017 #грелкафест #sheregesh #Шерегеш
A post shared by Андрей Боровцов (@borovtsovandrei) on
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