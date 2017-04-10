Традиционный и любимый многими сибиряками фестиваль Grelka Fest в Шерегеше в Кемеровской области собрал тысячи сноубордистов. Он проходил с 7 по 9 апреля. Пользователи активно выкладывают фотографии с фестиваля. Любопытно, что некоторые сноубордисты катались на склонах в Шерегеше в маске Путина, костюме динозавра, а некоторые девушки и вовсе в купальниках. Впрочем, спуск в бикини в Шерегеше пройдет с 21 по 23 апреля. Пока же мы спешим поделиться лучшими фотографиями с Grelka Fest.

От такой движухи 😎💓👍 тебя переполняет желание возвращаться сюда по любому поводу😈😜✌️#шерегеш #грелка #грелкафест #sheregesh#шерегеш2017 A post shared by zemov_andrei (@zemov_andrei) on Apr 9, 2017 at 8:56pm PDT

☀️Ярко, Солнечно, Душевно! 💛Счастье-быть частью этого масштабного фестиваля 😌#GrelkaFest#GrelkaFest2017 #шерегеш#sheregesh#gesh #гештемада A post shared by ⓋⓁⒶⒹⓁⒺⓃⒶ (@vladlena_brilkina) on Apr 9, 2017 at 9:25pm PDT

#жаркосмаккофе #maccoffee #вмессте #шерегеш #отдых A post shared by Арина Тимошенская (@arina_28.10) on Apr 9, 2017 at 9:08am PDT

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#грелкафест2017#grelkafest2017#grelka5#шерегеш#фестиваль#sheregesh#gesh A post shared by Маня (@mom_of_your_mom) on Apr 9, 2017 at 2:48am PDT

#грелкафест2017#grelkafest2017#grelka5#шерегеш#фестиваль#sheregesh#gesh A post shared by Маня (@mom_of_your_mom) on Apr 9, 2017 at 2:47am PDT