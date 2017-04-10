Фото: rusinveststroi.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин вместе с главами еще 11 регионов страны встретился с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Как сообщили в краевом минэкономразвития, представитель Кремля обсуждал с главами субъектов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР), вопросы стимулирования развития инновационных и промышленных кластеров.
"По данному вопросу губернатор Алтайского края Александр Карлин внес предложения по возобновлению востребованных в регионах – членах АИРР форм государственной поддержки инновационных территориальных кластеров с целью их дальнейшего развития до лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня", — указывают в региональном МЭР.
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Кроме того, был поднят вопрос совершенствования системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах.
Напомним, что Сергей Кириенко в свое время был премьер-министром России, затем долго работал в Росатоме. Осенью прошлого года он стал первым замом главы администрации президента, сменив в этом качестве Вячеслава Володина. В АП Кириенко, в частности, курирует блок вопросов, связанных с внутренней и региональной политикой.
Комментарии
Какие кластеры! Сейчас НТВ (!) рассказало как на Алтае медицинский кластер работает. Места роженицам в районах сократили, а в Барнуле их нет!
Губернатора давно пора сажать и его семью
Амик, с такой цензурой Вы скоро в одиночестве останетесь...
губернатор похоже встретился с представителем администрации президента совсем не по тому вопросу !!! а в связи с участившимися волнениями народа по поводу его отставки!
10.04.2017 14:22 гость Это первое,что приходит в голову. Неужели что-то изменится?