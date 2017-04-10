ИА "Амител" продолжает рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны в фотопроекте к 9 мая "Таких людей больше не будет". Сегодня нашим героем стал барнаулец Кирилл Семенович Абраменко.

Кирилл Семенович не воевал, а работал в тылу. Войну он встретил подростком, ему было всего 12 лет. Однако работать пришлось больше, чем иному взрослому в мирное время. Как провожали мужчин на войну, как ждали и боялись почтальонов и во что верили дети той эпохи, читайте в воспоминаниях ветерана.

Кирилл Семенович Абраменко родился 9 июня 1929 года в Сорочинском районе Оренбургской области. Во время Великой Отечественной войны работал в совхозе комбайнером, в 1943 году работал в тайге.

"Хорошо помню то время, когда в одночасье мужиков не стало в деревне. Всех, кого можно было, забрали на фронт. Вой стоял страшный, бабы плакали, провожали мужей, сыночков, внуков. Только представьте: уходили целые поезда людей … Вернулись два-три человека. Вся деревня оказалась вдовой", — рассказывает ветеран.

"И до фронта жизнь была нелегкой. Как раз голод закончился, неурожай был. Только-только оклемались, а тут немец пожаловал. В колхозе работы было столько, что и взрослым мужикам не переделать. А мужики все ушли. Кому управляться, хлеб сеять? Подросткам, детям? Детства у нас не было. Все, что я помню, – труд, тяжелый физический труд… И кусок хлеба на ужин. Это был наш фронт... Каждый из нас понимал, для чего мы это делаем. То есть не только за хлеб. Это была наша помощь фронту. Забыть нельзя, неправильно такое забывать..."

Напомним, ко Дню Победы редакция ИА "Амител" готовит фотопроект о ветеранах Великой Отечественной войны "Таких людей больше не будет". В нашем проекте мы публикуем портреты и воспоминания ветеранов и воспоминания их близких. Запишите рассказы и воспоминания героев Великой Отечественной вашей семьи и пришлите на почту news@amic.ru. или напишите, как мы можем с ними связаться. Давайте создавать вместе Книгу памяти героев Великой Отечественной войны!