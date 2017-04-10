Планируем свободное время и выбираем событие на свой вкус вместе с гидом от Amic.ru.

Понедельник

В начале недели в баре "Джем" пройдет акустический концерт барнаульских музыкантов, которые исполнят композиции групп Noize MC, Animal ДжаZ, "Пицца", "Смысловые галлюцинации", "Кино", "Машина времени", "Сектор газа" и многих других.

Вторник

11 апреля в краевую столицу из Екатеринбурга приедет группа "Курара". С собой ребята привезут новый альбом "Пуля".

В театре драмы на экспериментальной сцене можно будет посмотреть поэму "Москва — Петушки", над которой работал режиссер Максим Астафьев.

Среда

В Молодежном театре Алтая вечером пройдет показ петербургской истории "Шинель" по произведению Николая Гоголя.

А в клубе "Фараон" в 20:00 начнется юбилейный концерт известной группы "Слот". Музыканты выступают уже 15 лет, и у них накопилось немало хитов, которые и будут исполнены на барнаульской сцене.

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Четверг

В МТА покажут спектакль "Вишневый сад", в музкомедии — "Труффальдино из Бергамо", а в драме — повесть "Барышня-крестьянка".

Филармония порадует любителей хорошей музыки концертом Jazz-квартета Mister swing. В программе прозвучат джазовые хиты мировой музыки 30–40–50-х годов, а также композиции французской современной джазовой музыки.

Среди главных киноновинок недели "Форсаж 8". Герои прокатятся по Гаване, Берлину, Нью-Йорку и докажут, что для них нет ничего невозможного. Кроме того, поклонникам качественного кино стоит сходить на картину "Жена смотрителя зоопарка" — это реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. Также на большой экран выйдет французская комедия "Ой, мамочки".

Пятница

Конец рабочей недели будет особенно богат на театральные события. В Молодежном театре пройдет показ лирической драмы "Валентин и Валентина" по произведению Михаила Рощина. В музкомедии можно будет отдохнуть на оперетте "Баядера", а в драме — на хронике одного эксперимента "Собачье сердце".