Реформу ОДН-2017 обсудят эксперты в программе "Тема дня" в эфире радио "Эхо Москвы". Гостем программы сегодня, 10 апреля, станет генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади.

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Что происходит с начислениями за ОДН сейчас, что изменится в будущем и как законотворческие инициативы отразятся на всех игроках рынка ЖКХ — на эти и другие вопросы вы услышите ответы сегодня в 17 часов. Присоединяйтесь и слушайте "Эхо Москвы" онлайн: http://fmprod.ru/online-radio.php.