Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел личную встречу с экологом из Алтайского края Алексеем Грибковым. Эколог рассказал министру о проблеме рубок в ленточных борах, о сложностях создания ООПТ в регионе из-за несогласованности чиновников. Встреча состоялась в пятницу, 7 апреля. Корреспондент ИА "Амител" пообщался с Грибковым после этой встречи.

Алексей Грибков — в прошлом известный оппозиционный эколог, а теперь руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса реготделения Общероссийского народного фронта.

Грибков пояснил, что приглашение на встречу получил после обращения в Минприроды местного общественника Александра Овчарова.

Главный вопрос, который обсудили министр и эколог, — пробуксовка создания национального парка "Тогул" в Алтайском крае (на территории Тогульского, Ельцовского и Заринского районов).

Сложность, пояснил Грибков, в недостаточной скоординированности работы по внесению изменений в лесное законодательство по подготовке и созданию новых ООПТ федерального значения.

"Правительство РФ приняло концепцию развития федеральных ООПТ, в ней есть национальный парк "Тогул", который должен появиться в 2017 году. Правительство Алтайского края свои предложения направила. Но в Минприроды ответили отказом, потому что там есть участки с лицензией на добычу полезных ископаемых. Получается, что мы как в басне Крылова: тянем в разные стороны, как лебедь, рак и щука", — пояснил Грибков.

Он сказал министру, что регион просто не может сделать свою часть работы, не получив поддержку федерального центра в плане содействия.

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В целом тормозится вся работа, запланированная на 2017 год, по созданию в регионе ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и расширению уже существующих.

В Алтайском крае 100 особо охраняемых природных территорий краевого значения: 37 государственных природных заказников, 62 памятника природы, природный парк "Ая". Общая площадь — 770 тысяч гектаров.

"При мне министр природных ресурсов дал поручение сотрудникам ведомства проработать эти вопросы с региональной властью, наукой и природоохранной общественностью", — добавил собеседник.

В 2017 году в Алтайском крае статус ООПТ краевого значения должны придать природному парку "Предгорье Алтая", заказнику "Урочище Рублёво" в Михайловском районе, памятникам природы "Озеро Сухое", "Озеро Песчаное", "Боровые болота", расположенным в Барнаульском ленточном бору. Планируется также расширение памятника природы "Пещера Большая Талдинская" и Бащелакского заказника.

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Кроме того, эколог и министр разговаривали о проблемах вырубки ленточных боров и хозяйственной деятельности в них.