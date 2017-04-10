Показываем видеоролик к празднику "Цветение маральника" в Алтайском крае

Фото: youtube.com
Организаторы "Цветения маральника" опубликовали на своем YouTube-канале ролик, в котором рассказывают о конкурсе.
Добавим, что открывающий летний туристический сезон праздник запланирован на 29 апреля.
В видео показали основные мероприятия, традиционно проходящие в этот день в туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь". Для гостей будут проводить ярмарки ремесленных товаров, конкурсы и спортивные игры.
Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе, отмечает Алтайтурцентр.
Подчеркивается, что популярностью в этот период пользуются экскурсионные программы к местам цветения маральника.
Полная программа мероприятия расписана здесь.
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