Показываем видеоролик к празднику "Цветение маральника" в Алтайском крае

Фото: youtube.com

Организаторы "Цветения маральника" опубликовали на своем YouTube-канале ролик, в котором рассказывают о конкурсе.

Добавим, что открывающий летний туристический сезон праздник запланирован на 29 апреля.

В видео показали основные мероприятия, традиционно проходящие в этот день в туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь". Для гостей будут проводить ярмарки ремесленных товаров, конкурсы и спортивные игры.

Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе, отмечает Алтайтурцентр.

Подчеркивается, что популярностью в этот период пользуются экскурсионные программы к местам цветения маральника.

Полная программа мероприятия расписана здесь.