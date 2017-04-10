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Изменения планируется внести в Правила дорожного движения в части движения на перекрестках с круговым движением, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.

Главное нововведение ПДД, как отмечается, будет закреплять тот факт, что водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг.

Отметим, что в настоящее время законодательство наделяет приоритетом тех водителей, которые въезжают на круг. Однако если перед въездом установлен знак "Уступи дорогу", то въезжающий на круговой перекресток обязан уступить движение.

Подобное нововведение приблизит российскую практику к европейской.

Кроме того, как пишет издание, Игорь Шувалов дал поручение продумать вопрос о введении в ПДД нового знака и термина "зона успокоенного движения". Речь идет о зонах, где пешеходы могут переходить дорогу в любом месте, а водители должны двигаться по данному участку не быстрее 20 километров в час.