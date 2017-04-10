Фото: mchs-orel.ru
Паводок продолжает сказываться на транспортном сообщении в Алтайском крае — 10 апреля было закрыто движение на участке дороги "Приятельский – Осколково".
В Алтайавтодоре отмечают, что произошло подтопление моста через реку Порозиха. "Движение до населенного пункта Осколково осуществляется без ограничений. Движение ограничено по мосту, который находится в селе Осколково. Часть села Осколково остается без транспортного сообщения", — уточняют в дорожном ведомстве.
Кроме того, в связи с подтоплением моста через реку Алей движение до населенного пункта Безголосово в Алейском районе осуществляется по альтернативному маршруту через автодорогу Алейск – Петропавловское – Смоленское.
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В Алтайавтодоре подчеркивают, что из-за теплой погоды и активного снеготаяния возможны подтопления дорог и в других районах.
Водителей призывают строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.
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При возникновении ЧС автомобилистов просят обращаться в службу оперативной информации Алтайавтодора на круглосуточные телефоны: (3852)-36-31-69, 36-71-23.
Комментарии
"Кроме того, в связи с подтоплением моста через реку Алей движение до населенного пункта Безголосово в Алейском районе осуществляется по альтернативному маршруту через автодорогу Алейск – Петропавловское – Смоленское."
Я даже боюсь представить этот маршрут, насколько он длиннее. В этой деревне я проводил летние месяцы в далекие 80-е. При разливе Алея вода накрывает дорогу на лугу, поэтому ездят по Усть-Пристанской трассе. Означенная в статье дорога вообще под 90 градусов уходит в другую сторону. Как по ней можно доехать?