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Паводок продолжает сказываться на транспортном сообщении в Алтайском крае — 10 апреля было закрыто движение на участке дороги "Приятельский – Осколково".

В Алтайавтодоре отмечают, что произошло подтопление моста через реку Порозиха. "Движение до населенного пункта Осколково осуществляется без ограничений. Движение ограничено по мосту, который находится в селе Осколково. Часть села Осколково остается без транспортного сообщения", — уточняют в дорожном ведомстве.

Кроме того, в связи с подтоплением моста через реку Алей движение до населенного пункта Безголосово в Алейском районе осуществляется по альтернативному маршруту через автодорогу Алейск – Петропавловское – Смоленское.

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В Алтайавтодоре подчеркивают, что из-за теплой погоды и активного снеготаяния возможны подтопления дорог и в других районах.

Водителей призывают строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.

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При возникновении ЧС автомобилистов просят обращаться в службу оперативной информации Алтайавтодора на круглосуточные телефоны: (3852)-36-31-69, 36-71-23.