Ледоход начался на Оби в районе Барнаула в понедельник, 10 апреля.
На портале Amic.ru наши читатели имеют возможность наблюдать за движением льдин в районе нового моста. Трансляцию ведет телеканал "Катунь 24". Отметим, что новый мост стал определенной границей — по одну сторону лед оторвался и прошел по реке, по другую — еще нет.
Напомним, изначально синоптики прогнозировали начало ледохода на Оби в Барнауле на 9 апреля. Затем из-за похолодания данные были скорректированы на 14 апреля.
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Однако волна тепла, пришедшая на минувших выходных, ускорила процесс.
Комментарии
у вас не лед пошел, у вас крыша поехала. Причём с 25 марта. Лечите свой акинфий головного мозга.
Ох уж эти синоптики. Так не разу и не попали
мне не нравится новая версия сайта. Чтобы повторно прочесть какую-то новость, приходится искать, только по времени публикации. ОТ Огомного количества картинок рябит в глазах! Раньше пользовалась старой версией сайта. Но теперь там закрыли чтение коментов. Если вам важно мнение ваших читателей , ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ВЕРСИЮ!!! И увольте того, кто вам новую версию создал!!!
В Бийске ещё река стоит,а у нас-ледоход? У нас каждый год отрыв льда происходит,причём в одном и том-же месте (для корреспондентов)
Гость 14.55 Вы во всех новостях будете оставлять один и тот же комментарий? Пластинку заело, что ли?
15:12 это акинфий(14:55) У него постоянно пластинку клинит минимум на месяц.
в каком месте в Бийске стоит все? Вон на веб-камере в районе понтонного моста все уже сплыло давно
так это у вас в 2017 лёд тронулся, а у нас в2025 ещё стоит. да, забыл предупредить, в 2022 в СКОЛКОВО изобрели машину времени.
Не спеши AMIC трубить о ледоходе.... это еще только подвижка льда... образуется при подъеме воды, когда льдины заполняют свободную водную гладь... Ледоход - от слов: лед и ход!... Он ожидается в скором времени....
лёд сдвинулся из за землетрясения