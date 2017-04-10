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Следователи возбудили дело по факту гибели десятилетней девочки в детской клинической горбольнице Омска. По предварительным данным, причиной смерти стала аллергическая реакция после укола анестетика лидокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Ларису Болдинову.

Она уточнила, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Следствие установило, что 30 марта девочка с почечной недостаточностью впала в кому из-за очень сильной аллергической реакции после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской больницы №3. Утром 8 апреля она скончалась.

По предварительным данным, к смерти привела халатность врачей, которые не проверили возможность возникновения аллергической реакции у ребенка.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.