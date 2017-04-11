Фото: "Читай-город"

22 апреля по всей стране уже в шестой раз пройдет ежегодная акция в поддержку чтения "Библионочь". ИА "Амител" совместно с сетью книжных магазинов "Читай-город" приглашает жителей Барнаула принять участие в конкурсе "Я читаю".

Придумайте оригинальный комментарий для фотографии, которая опубликована в этой новости, и напишите отзыв о любимой книге в комментариях, а также в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте".

Автор самого яркого и неформального текста станет обладателем сертификата на сумму 3000 рублей от "Читай-города". Еще три книголюба, интересно написавших о прочитанном, получат сертификаты на сумму 1000 рублей.

Победители будут объявлены 21 апреля. Читайте, улыбайтесь и заряжайте энергией других!